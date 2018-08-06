"Компанія "відморожених": з'явилися деталі про школярок, які побили ровесницю в Одесі

Колаж РБК-Україна

Знайомі розповіли подробиці про компанію, що побила дівчину

Жахливе побиття 15-річний Соні школярками в Одесі потрясло всю Україну, після того, як відео інциденту потрапило в мережу. Журналісти дізналися, ким були малолітні нелюди. Про це передає "Страна.иа".

У виданні з'ясували, що сам інцидент стався 26 липня, а відео в мережі з'явилося через два дні.

Дівчинка, яка була ініціатором побиття, виявилася 13-річною Оленою С. У побитті Соні брали участь також 13-річна Ксенія Т. і 14-річна Ірина О. Найстаршій з нападників була Валерія Ф., якій в грудні цього року має виповнитися 18 років.

За інцидентом спостерігав також 15-річний хлопець Максим, який навіть не спробував зупинити малолітніх садисток, а "підбурював" дівчаток, розповідаючи, як краще бити.

Журналісти з'ясували, що учасниці побиття зареєстровані в соціальних мережах під незвичними ніками. Наприклад, Олена З. користується ніком "Ангельський Лик", інші дівчатка мають никнеймы "Порожнеча" і "Небо".

Знайомі розповіли подробиці про компанію, що побила Соню, відгукуючись про підлітків негативно.

"Вони завжди збираються в одному місці. Це така компанія "відморожених" – вони відчувають себе трохи не королевами району та "фатальними красунями з обраних". Насправді це дівчата із звичайних сімей. Я бачив, як ця компанія вже збиралася після побиття. Вони пили пиво, сміялися і сміялися, мовляв, "ситуацію розрулять, і всі вже "проїхали", - кажуть інші діти.

Раніше повідомлялося, що винуватцям загрожує смішне покарання. Батькам належить виплатити невеликий штраф.

Також мама жертви побиття школярками в Одесі повідомила, що батьки дівчаток, які брали участь в нападі, намагалися з нею "домовитися".

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