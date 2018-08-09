В Черкасской области подросток ради развлечения избил пожилого мужчину (видео)

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Пользователи соцсети были возмущены поведением подростка

В городе Шпола Черкасской области подросток жестоко избил мужчину. Об этом передает "Киев оперативный" в Facebook.

В то же время друзья подростка снимали все это на видео. На кадрах видно, что подростки сначала подошли к мужчине, который очень похож на бездомного, а потом один из парней одним ударом свалил несчастного на землю.

"Шпола (Черкасская область), местная молодежь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше", - написали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи соцсети были возмущены поведением подростка.

"Главное не наказывать, они же не совершеннолетние. И с родителей штраф взять в размере стоимости бутылки пива. Как в Одессе. Глупые законы порождают безнаказанность. Сексом занимаются уже с 12 лет некоторые, а отвечать за подлость с 16-18", - отметили в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

"Не истерите. Обращайтесь в полицию, по журналистской линии жестко прессуйте родителей этих выродков. Таким "забавам" уже полвека, если не больше", "Есть мнение, что хотя бы у части тех, кто это возмущённо комментирует есть точно такие-же дети или иные родственники. Просто этого не замечают", - пишут пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что подростки, жестоко избившие 15-летнюю школьницу в Одессе, до этого не раз избивали и издевались и над другими сверстницами.

Также сообщалось, что избитая сверстницами школьница из Одессы рассказала о происшествии.

Пострадавшая девочка знает своих обидчиц давно, около двух лет. Все это время они гуляли в одной компании, хоть и учатся в разных школах.

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