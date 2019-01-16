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"Що Путіну в голову стрельне, те й буде": Ярош про повномасштабну війну

STYLERЖиття    16.01.2019 - 08:53
"Що Путіну в голову стрельне, те й буде": Ярош про повномасштабну війну
Колаж РБК-Україна

Політичний діяч вважає, що Росія може почати війну в будь-який момент

Український громадсько-політичний діяч Дмитро Ярош, який нещодавно розповів про священиків-"сепарів" на Донбасі, оцінив ймовірність повномасштабної війни Росії з Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Ярош зазначив, що президент РФ може почати війну в будь-який момент, однак це не скасовує того, що в дійсності сил на повномасштабну окупацію України у Росії немає.

"Вона може бути в будь-який момент. Що Путіну в голову стрельне, те й буде. Це ж неадекватна людина. На мій погляд, на повномасштабну окупацію в Росії немає сил. Вони можуть провести локальні операції по виходу з Криму на рівень Каховки та Мелітополя, а потім пробити так званий "сухопутний коридор" через Маріуполь. Вони можуть провести десантні операції по Одесі, Миколаєву, по Херсонській області", - розповів політичний діяч.

&quot;Що Путіну в голову стрельне, те й буде&quot;: Ярош про повномасштабну війнуДмитро Ярош (фото: facebook.com/dmytroyarosh)

Також він зазначив, що другим ударом буде напрямок на Харків. "Ідеальна для них схема була б - це два удари з півночі і з півдня. Відповідно вихід на Дніпро і замикання наших збройних сил, які перебувають в зоні ООС. Відрізання фронту і знищення головних сил України. Чи вдасться їм це? Ну, воювати будемо гідно", - додав Ярош.

Нагадаємо, що після створення Православної Церкви України Ярош привітав у Facebook українських "братів, сестер" і заявив, що "полювання" на московських попів, які вірно служать Путіну і Кирилу - справа угодна Богу і нашій Батьківщині".

Ми писали, що у свій 47-й день народження Дмитро Ярош розповів, чим "пишається" більше всього. Більш того, політичний діяч розповів, чому Росії не допоможе "ядерна біта".

Ми повідомляли, що Ярош висловився про російський бізнес в Україні. Також за його словами, в українських добровольців є одна стратегічна мета - перемога у війні за Незалежність, тому всі свої помисли і дії вони присвячують саме цій меті.

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