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"Что Путину в голову стрельнет, то и будет": Ярош о полномасштабной войне

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 08:53
"Что Путину в голову стрельнет, то и будет": Ярош о полномасштабной войне
Коллаж РБК-Украина

Политический деятель считает, что Россия может начать войну в любой момент

Украинский общественно-политический деятель Дмитрий Ярош, который недавно рассказал о священниках-"сепарах" на Донбассе, оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Ярош отметил, что президент РФ может начать войну в любой момент, однако это не отменяет того, что в действительности сил на полномасштабную оккупацию Украины у России нет. 

"Она может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек. На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию в России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области", - рассказал политический деятель.

&quot;Что Путину в голову стрельнет, то и будет&quot;: Ярош о полномасштабной войнеДмитрий Ярош (фото: facebook.com/dmytroyarosh)

Также он отметил, что вторым ударом будет направление на Харьков. "Идеальна для них схема была бы - это два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкание наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Удастся ли им это? Ну, воевать будем достойно", - добавил Ярош.

Напомним, что после создание Православной Церкви Украины Ярош поздравил в Facebook украинских "братьев, сестер" и заявил, что "охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу - дело угодное Богу и нашей Родине".

Мы писали, что в свой 47-й день рождения Дмитрий Ярош рассказал, чем "гордится" больше всего. Более того, политический деятель рассказал, почему России не поможет "ядерная бита".

Мы сообщали, что Ярош высказался о российском бизнесе в Украине. Также по его словам, у украинских добровольцев есть одна стратегическая цель - победа в войне за Независимость, поэтому все свои помыслы и действия они посвящают именно этой цели.

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