"Навіть не зупинився": у Києві розшукують Lexus, який збив пішохода (відео)

Ілюстративне фото: ДТП (pixabay.com)

Авто навіть не зупинилося на місці ДТП

Київська поліція розшукує водія елітного авто, який збив на пішохода чоловіка і зник з місця злочину. Про це повідомляє ТСН.

"Подія потрапила на камери, а відео з них оприлюднили в Інтернеті. На записі видно, як чоловік переходить дорогу на світлофорі, а авто Lexus на швидкості збиває його. Ця аварія сталася на Дніпровській набережній Києва", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналістів, пішохід втратив свідомість, а почуття його привели перехожі. Після цього його довелося госпіталізувати медикам зі скаргами на біль в грудях і ногах.

Більш того, номер машини вдалося запам'ятати свідкам аварії, однак водія правоохоронцям встановити ще не вдалося. Також невідомо, на який сигнал світлофора пішохід переходив вулицю.

Відео: ДТП в Києві (tsn.ua)

Нагадаємо, у столиці жінка везла в авто двох своїх дітей і протаранила дві машини, припарковані біля узбіччя.

Раніше повідомлялося про божевільні подробиці великої ДТП в Запорізькій області, в результаті якої загинули п'ятеро дітей. Крім того, в мережі з'явилося відео з моментом зіткнення вантажівки та маршрутки.

Огляд резонансних ДТП, що трапилися за місяць (video.rbc.ua)