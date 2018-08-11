"Купила права": в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП

STYLER LIFE 11.08.2018 - 18:47
Иллюстративное Фото (flickr.com/Витеб Курьер) Иллюстративное Фото (flickr.com/Витеб Курьер)

Женщина в ДТП зацепила две припарковавшиеся машины и сама перевернулась

В Киеве на Победы у зоопарка произошло ДТП –  Honda Jazz протаранила два автомобиля "Шевроле", припаркованных у обочины, и перевернулась на левый бок. Об этом пишет на своей странице в Facebook Влад Антонов.

&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП

Скриншот поста (facebook.com/dtpua)

В салоне Хонды было 3 человека – девушка за рулем и двое детей. Полиция, прибывшая на место происшествия, вытащила из автомобиля и горе-водителя, и маленьких пассажиров. К счастью, в результате аварии никто из них не пострадал.

&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП

Фото с места аварии (facebook.com/dtpua)

Неестественное везение сразу прокомментировали пользователи соцсети: "удивительно, что никто не пострадал. Скорее всего, были предприняты меры (ремни, кресло и т.д.) при таком опрокидывании пару рёбер можно сломать точно. А то и шею", " кто то родился в рубашке или место намоленое".

&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП
&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП
 

Фото с места аварии (facebook.com/dtpua)

Так же не забыли высказать свое мнение и о манере езды таких девушек: "Не, ну я понял бы в ночь, туман, гололёд, удар молнии, падение метеорита, война. Но просто взять и въехать. Лифтом пусть управляют", "женщин даже страшно наедине с лифтом оставлять".

&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП

&quot;Купила права&quot;: в Киеве женщина с двумя детьми стала виновницей ДТП

Скриншот комментариев к фото с места аварии (facebook.com/dtpua)

Напомним, недавно пьяный сын соратника медведчука спровоцировал ДТП и угрожал журналистке. Также появились сумасшедшие подробности масштабного ДТП в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в этом ужасном ДТП учительница потеряла трех членов семьи.

Видео: РБК-Украина

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Теги:  Киев,  ДТП