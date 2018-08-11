"Купила права": у Києві жінка з двома дітьми стала винуватицею ДТП

Ілюстративне Фото (flickr.com/Витеб Кур'єр)

Жінка в ДТП зачепила дві припарковавшиеся машини і сама перекинулася

У Києві на Перемоги у зоопарку сталася ДТП – Honda Jazz протаранила два автомобіля "Шевроле", припаркованих біля узбіччя та перекинувся на лівий бік. Про це пише на своїй сторінці в Facebook Влад Антонов.

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

У салоні Хонди було 3 людини – дівчина за кермом і двоє дітей. Поліція, яка прибула на місце події, витягли з автомобіля і горе-водія, і маленьких пасажирів. На щастя, в результаті аварії ніхто з них не постраждав.

Фото з місця аварії (facebook.com/dtpua)

Неприродне везіння відразу прокоментували користувачі соцмережі: "дивно, що ніхто не постраждав. Швидше за все, були вжиті заходи (ремені, крісло і т. д.) при такому перекиданні пару ребер можна зламати точно. А то й шию", "хто народився в сорочці або місце намолене".

Фото з місця аварії (facebook.com/dtpua)

Так само не забули висловити свою думку і про манеру їзди таких дівчат: "Не, ну я зрозумів би в ніч, туман, ожеледь, удар блискавки, падіння метеорита, війна. Але просто взяти і в'їхати. Ліфтом нехай керують", "жінок навіть страшно наодинці з ліфтом залишати".

Скріншот коментарів до фото з місця аварії (facebook.com/dtpua)

Нагадаємо, нещодавно п'яний син соратника медведчука спровокував ДТП і погрожував журналістці. Також з'явилися божевільні подробиці масштабного ДТП у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що в цьому жахливому ДТП вчителька втратила трьох членів сім'ї.

Відео: РБК-Україна