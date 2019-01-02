Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: поради експертів

Колаж РБК-Україна

Ртуть не можна збирати пилососом

Якщо ви розбили ртутний градусник - потрібно терміново вжити заходів, які убезпечать вас та оточуючих від отруєння ртуттю. Не варто недооцінювати небезпеку - навіть при малих концентраціях, ртуть здатна викликати серйозне отруєння. Поради дають рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник треба негайно вжити наступні заходи:

виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;

відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;

максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), дрібніші кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою;

використання пилососу для збирання ртуті - забороняється;

вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);

зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;

утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20 градусів для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;

вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Як діяти, якщо ви розбили ртутний градусник (поради ДСНС)

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив викликає навіть божевілля, - попереджає ДСНС.

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