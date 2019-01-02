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Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: поради експертів

STYLERЖиття    02.01.2019 - 13:48
Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: поради експертів
Колаж РБК-Україна

Ртуть не можна збирати пилососом

Якщо ви розбили ртутний градусник - потрібно терміново вжити заходів, які убезпечать вас та оточуючих від отруєння ртуттю. Не варто недооцінювати небезпеку - навіть при малих концентраціях, ртуть здатна викликати серйозне отруєння. Поради дають рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник треба негайно вжити наступні заходи:

  • виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;
  • відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
  • максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
  • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
  • негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), дрібніші кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою;
  • використання пилососу для збирання ртуті - забороняється;
  • вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);
  • зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
  • утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20 градусів для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
  • вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: поради експертів

Як діяти, якщо ви розбили ртутний градусник (поради ДСНС)

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.
Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив викликає навіть божевілля, - попереджає ДСНС.

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