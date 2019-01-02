ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Что делать, если вы разбили ртутный градусник: советы экспертов

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 13:48
Что делать, если вы разбили ртутный градусник: советы экспертов
Коллаж РБК-Украина

Ртуть нельзя собирать пылесосом

Если вы разбили ртутный градусник - нужно срочно принять меры, которые обезопасят вас и окружающих от отравления ртутью. Не стоит недооценивать опасность - даже при малых концентрациях ртуть способна вызвать серьезное отравление. Советы дают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если в помещении разбит ртутный градусник надо немедленно принять следующие меры:

  • выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, людей пожилого возраста;
  • откройте настежь все окна в помещении;
  • максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;
  • защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;
  • немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банку. Банку плотно закройте крышкой;
  • использование пылесоса для собирания ртути - запрещается;
  • вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 граммов на 10 литров воды);
  • закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;
  • удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;
  • вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.

Что делать, если вы разбили ртутный градусник: советы экспертов

Как действовать, если вы разбили ртутный градусник (советы ГСЧС)

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.
Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: начинается общая слабость, головная боль и повышается температура; со временем - боли в животе, расстройство желудка, болят десны.

Ртуть поражает нервную систему, а долгое влияние вызывает даже сумасшествие, - предупреждает ГСЧС.

Напомним, в Полтаве ребенок получил травму в стоматологическом кабинете.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина разгуливал по улицам с пистолетом и пакетом наркотиков.

Кстати, недавно в Киеве мужчина уснул на рельсах метро. Он не реагировал на крики пассажиров.

В Киеве посреди дороги вспыхнул автомобиль "Адское разрушение": глыба льда упала с неба и пробила крышу дома
Новости Украины происшествиертуть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь