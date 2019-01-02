Что делать, если вы разбили ртутный градусник: советы экспертов

Коллаж РБК-Украина

Ртуть нельзя собирать пылесосом

Если вы разбили ртутный градусник - нужно срочно принять меры, которые обезопасят вас и окружающих от отравления ртутью. Не стоит недооценивать опасность - даже при малых концентрациях ртуть способна вызвать серьезное отравление. Советы дают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если в помещении разбит ртутный градусник надо немедленно принять следующие меры:

выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, людей пожилого возраста;

откройте настежь все окна в помещении;

максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;

защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;

немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банку. Банку плотно закройте крышкой;

использование пылесоса для собирания ртути - запрещается;

вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 граммов на 10 литров воды);

закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;

удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;

вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.

Как действовать, если вы разбили ртутный градусник (советы ГСЧС)

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.

Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: начинается общая слабость, головная боль и повышается температура; со временем - боли в животе, расстройство желудка, болят десны.

Ртуть поражает нервную систему, а долгое влияние вызывает даже сумасшествие, - предупреждает ГСЧС.

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