Что делать, если вы разбили ртутный градусник: советы экспертов
Коллаж РБК-Украина
Ртуть нельзя собирать пылесосом
Если вы разбили ртутный градусник - нужно срочно принять меры, которые обезопасят вас и окружающих от отравления ртутью. Не стоит недооценивать опасность - даже при малых концентрациях ртуть способна вызвать серьезное отравление. Советы дают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Если в помещении разбит ртутный градусник надо немедленно принять следующие меры:
- выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, людей пожилого возраста;
- откройте настежь все окна в помещении;
- максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;
- защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;
- немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банку. Банку плотно закройте крышкой;
- использование пылесоса для собирания ртути - запрещается;
- вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 граммов на 10 литров воды);
- закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;
- удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;
- вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.
Как действовать, если вы разбили ртутный градусник (советы ГСЧС)
Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.
Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: начинается общая слабость, головная боль и повышается температура; со временем - боли в животе, расстройство желудка, болят десны.
Ртуть поражает нервную систему, а долгое влияние вызывает даже сумасшествие, - предупреждает ГСЧС.
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