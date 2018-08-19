"Діти від раку під**за цей час": російський актор "подякував" Путіну за Кримський міст

Ілюстративне фото: Кримський міст (most.life)

На цей раз актор дістався до Кримського мосту

Відомий російський актор Олексій Панін, після дебошу в літаку, опинився в центрі нового скандалу. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram, проте через деякий час його видалив.

"Спасибі нашому президенту за те, що побудував такий чудовий Кримський міст. Діти від раку, правда, здо*ли за цей час. Але то таке. Це - найбільша потреба в країні", - сказав він.

Більш того, Панін після цього поцілував дорогу і побіг у невідомому напрямку. За це йому може загрожувати штраф, оскільки окупанти вважають, що на території Кримського моста зупинка заборонена.

Панін в Криму (Youtube-канал/Шоубіз тримайся)

До речі, скандально відомий актор Олексій Панін, який прогулювався вулицями в жіночій еротичній білизні, підкорив мережу новим своїм вбранням. На цей раз він одягнув зношений спортивний костюм з діркою на "п'ятій точці".

Як повідомлялося раніше, скандально відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ.

Нагадаємо, актор Олексій Панін втік з Росії, залишивши величезні борги. Про це передають росЗМІ. Суд заборонив Паніну, борги якого по аліментах перевищують мільйон рублів, залишати Росію. При цьому артист зізнався радіо "Говорить Москва", що встиг виїхати в Італію.