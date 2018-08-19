"Дети от рака под**ли за это время": российский актер "поблагодарил" Путина за Крымский мост

Иллюстративное фото: Крымский мост (most.life)

На этот раз актер добрался до Крымского моста

Известный российский актер Алексей Панин, после дебоша в самолете, оказался в центре нового скандала. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram, однако спустя время его удалил.

"Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, под*охли за это время. Но то такое. Это - самая большая необходимость в стране", - сказал он.

Более того, Панин после этого поцеловал дорогу и побежал в неизвестном направлении. За это актеру может грозить штраф, поскольку оккупанты считают, что на территории Крымского моста остановка запрещена.

Панин в Крыму (Youtube-канал/Шоубиз держись)

Кстати, скандально известный актер Алексей Панин, который прогуливался по улицам в женском эротическом белье, покорил сеть новым своим нарядом. На этот раз он надел изношенный спортивный костюм с дыркой на "пятой точке".

Как сообщалось ранее, скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ.

Напомним, актер Алексей Панин сбежал из России, оставив огромные долги. Об этом передают росСМИ. Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. При этом артист признался радио "Говорит Москва", что успел уехать в Италию.