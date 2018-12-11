Під Одесою діти зняли "доросле" відео: нові подробиці скандалу

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Провадження було розпочато за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом)

Кримінальне провадження щодо інциденту в Болградському районі Одеської області - коли троє учнів знімали відео порнографічного характеру - вже закрито. Про це у вівторок, 11 грудня, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Зазначається, що провадження закрито за 1 ч. п. 2 284 КПК України (встановлено відсутність у вчиненому складу кримінального правопорушення). Раніше провадження відкривали за ч. 2 ст. 301 КК України (розповсюдження відеороликів із порнографічним змістом).

Нагадаємо, школярі вирішили зняти гей-порно, а потім оприлюднили ролик у соціальній мережі.

Як уточнили правоохоронці, відео знімала дівчинка 2010 року народження, а учасниками були хлопчики 2006 і 2007 років народження.

"Їх було троє. Двоє були учасниками. Третя знімала. Щодо батьків після того, як відео потрапило у соціальні мережі, була розпочата перевірка", – розповіли у відділі комунікації.

Як повідомлялося раніше, в місті Рожище Волинської області учень прийшов до школи з пістолетом.

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