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Под Одессой дети сняли "взрослое" видео: новые подробности скандала

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 15:35
Под Одессой дети сняли "взрослое" видео: новые подробности скандала
Фото: коллаж РБК-Украина

Производство было начато по ч.2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (распространение видеороликов с порнографическим содержанием)

Уголовное производство относительно инцидента в Болградском районе Одесской области - когда трое учеников снимали видео порнографического характера - уже закрыто. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что производство закрыто по ч. 1 п.2 284 УПК Украины (установлено отсутствие в содеянном состава уголовного правонарушения). Ранее производство открывали по ч.2 ст. 301 УК Украины (распространение видеороликов с порнографическим содержанием). 

Напомним, школьники решили снять гей-порно, а затем опубликовали ролик в социальной сети. 

Как уточнили правоохранители, видео снимала девочка 2010 рождения, а участниками были мальчики 2006 и 2007 годов рождения.

"Их было трое. Двое были участниками. Третья снимала. В отношении родителей после того, как это видео попало в социальные сети, была начата проверка", – рассказали в отделе коммуникации.

Как сообщалось ранее, в городе Рожище Волынской области ученик пришел в школу с пистолетом.

Ранее мы писали о подробностях шокирующего инцидента в киевской школе, в которой подросток напал с ножницами на учительницу.

Также мы писали о том, что 

Напомним, в РФ 14-летнюю школьницу в течении нескольких часов избивала группа сверстников

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