Дітям з Донбасу не місце в українських таборах: Лариса Ніцой попросила СБУ розібратися

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Письменниця різко висловилася на бік дітей з окупованих територій

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що дітей з окупованих територій не можна приймати в дитячі українські табори, а також попросила СБУ розібратися в цьому. Про це вона повідомила в ефірі програми на телеканалі ZIK.

"Я звертаюся до СБУ. Яким чином на території України в літніх дитячих таборах відпочивають діти з окупованих територій нарівні з дітьми бійцями АТО, і в цих таборах діти "сепаров" розповідають дітям бійців АТО, що вони хохли, що Москва – це країна форевер", - висловилася Ніцой.

Відео: Лариса Ніцой заявила, що дітям з окупованих територій не місце поруч з українськими дітьми (youtube.com/Телеканал ZIK)

Письменниця розповіла, що є конкретні приклади, коли в таборах відпочивають діти з Донбасу і пропагують свою точку зору.

"Яким чином вони до нас потрапили і для чого цих дітей зводити з нашими українськими дітьми? Ви кажете, що нам потрібно виховувати нове покоління, але нам не потрібно зводити вже дітей лобами в таборах, які проповідують зовсім іншу позицію", - додала вона.

Нагадаємо, українська письменниця повідомила, що нещодавно вона побувала в Карпатах, де працювала в дитячому таборі. В рамках програми табору Лариса Ніцой спробувала поліпшити мовну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що раніше відома письменниця різко висловилася з приводу Хресного ходу.

Ми також повідомляли, що борець за права державної мови Лариса Ніцой вимагає перейменувати Росію, оскільки та вкрала у нас термін "Русь".

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