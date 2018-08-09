Детям из Донбасса не место в украинских лагерях: Лариса Ницой попросила СБУ разобраться

Фото: Лариса Ницой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Писательница резко высказалась в сторону детей из оккупированных территорий

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что детей из оккупированных территорий нельзя принимать в детские украинские лагеря, а также попросила СБУ разобраться в этом. Об этом она сообщила в эфире программы на телеканале ZIK.

"Я обращаюсь к СБУ. Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцами АТО, и в этих лагерях дети "сепаров" рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва – это страна форевер", - высказалась Ницой.

Видео: Лариса Ницой заявила, что детям из оккупированных территорий не место рядом с украинскими детьми (youtube.com/Телеканал ZIK)

Писательница рассказала, что есть конкретные примеры, когда в лагерях отдыхают дети с Донбасса и пропагандируют свою точку зрения.

"Каким образом они к нам попали и для чего этих детей сводить с нашими украинскими детьми? Вы говорите, что нам нужно воспитывать новое поколение, но нам не нужно сводить уже детей лбами в лагерях, которые проповедуют совершенно другую позицию", - добавила она.

Напомним, украинская писательница сообщила, что недавно она побывала в Карпатах, где поработала в детском лагере. В рамках программы лагеря Лариса Ницой попробовала улучшить языковую ситуацию в Украине.

Напомним, что ранее известная писательница резко высказалась по поводу Крестного хода.

Мы также сообщали, что борец за права государственного языка Лариса Ницой требует переименовать Россию, поскольку та украла у нас термин "Русь".

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как Александр Усик провел пресс-конференцию в Гулливере