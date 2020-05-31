В Дніпрі з тролейбуса виштовхали чоловіка без маски і рукавичок

У Дніпрі на тролейбусному маршруті №5 відбувся конфлікт між пасажирами. Один чоловік у стані алкогольного сп'яніння, на якому не було ні маски, ні рукавичок, зчинив конфлікт з пасажирами та кондуктором.

Після цього пасажири допомогли кондуктору вивести і салону бешкетника. Тролейбус продовжив рейс після десятихвилинної затримки. Про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

За словами заступника директора з експлуатації та перевезень КП "Дніпровський електротранспорт" міськради Дніпра Володимира Сусленкова, кондуктор і водій громадського транспорту не мають повноважень, щоб застосовувати якісь санкції адміністративного характеру до пасажирів, які порушують карантинний режим.

Адміністрація КП "Дніпровський електротранспорт" нагадала, що проїзд у громадському транспорті міста дозволений тільки за наявності маски так рукавичок. Крім того, пасажири можуть займати тільки сидячі місця. У кого є пільговий проїзд можуть проїхати при будь-якій заповнюваності салону.

Варто зазначити, що в мережі з'явилося відео того, як в київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка.

Нагадаємо, з'явилися цікаві нововведення в маршрутках.

Раніше повідомлялося про те, що поїзди на захід України запустять вже наступного тижня.