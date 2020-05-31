В Днепре из троллейбуса вытолкали мужчину без маски и перчаток

В Днепре на троллейбусном маршруте №5 произошел конфликт между пассажирами. Один мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на котором не было ни маски, ни перчаток, устроил конфликт с пассажирами и кондуктором.

После этого пассажиры помогли кондуктору вывести и салона дебошира. Троллейбус продолжил рейс после десятиминутной задержки. Об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

По словам заместителя директора по эксплуатации и перевозкам КП "Днепровский электротранспорт" горсовета Днепра Владимира Сусленкова, кондуктор и водитель общественного транспорта не имеют полномочий, чтобы применять какие-либо санкции административного характера к пассажирам, которые нарушают карантинный режим.

Администрация КП "Днепровский электротранспорт" напомнила, что проезд в общественном транспорте города разрешен только при наличии маски и перчаток. Кроме того, пассажиры могут занимать только сидячие места. У кого есть льготный проезд могут проехать при любой заполняемости салона.

Стоит отметить, что в сети появилось видео того, как в киевском метро неадекватные подростки избили мужчину.

Напомним, появились интересные нововведения в маршрутках.

Ранее сообщалось о том, что поезда на запад Украины запустят уже на следующей неделе.