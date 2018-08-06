У Дніпровській області жорстоко побили ветерана АТО в одному з барів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потерпілий є інвалідом другої групи і погано бачить

У селищі Карнаухівка Дніпровської області 5 серпня в диско-барі "Скорпіон" був побитий Костянтин Коротюк – ветеран АТО, який отримав вади зору у бойових діях під Амвросієвкою у 2014 році. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на слова самого потерпілого, який розповів журналістам видання всю ситуацію.

"Конфлікт виник раптово. Я побачив біля бару дівчат, які вийшли справляти нужду прямо біля входу будівлі. Зробив їм зауваження, після чого вони покликали своїх, так би мовити, друзів. Я був один, тому ці особи і "накинулися", - розповів ветеран.

Коротюк також вважає, що до побиття міг бути причетний орендар бару, який нібито займається нелегальним продажем алкоголю у нічний час у закладі.

Зараз Костянтин перебуває у Дніпродзержинської міської лікарні швидкої допомоги у стаціонарному відділенні з ушкодженнями голови, обличчя та струсом мозку. В день пригоди він подав заяву в поліцію.

Прес-офіцер поліції Олена Тимченко розповіла, що ветерана побив невідомий на ім'я Віталій. "Зараз правова кваліфікація інциденту не встановлена, її визначать після з'ясування ступеня тілесних ушкоджень. Для цього потерпілому дали направлення на судмедекспертизу", - додала вона.

У поліції також повідомили, що потерпілий знаходився в барі з братом. Однак той не розповів, чи був поруч у момент інциденту. "Брат живе в Кам'янському, а я в Києві. Про подію дізнався від нього і від матері по телефону", - сказав Михайло Коротюк.

Нагадаємо, з'явилися деталі про школярок, які побили ровесницю в Одесі. Жахливе побиття 15-річної Соні школярками в Одесі сталося в житловому масиві Черемушки прямо на вулиці біля школи. "Нелюди" знущалися над дівчинкою, били її і, згодом, пограбували. Пізніше в мережі з'явилося жахливе відео, де можна побачити цей злочин.

Раніше повідомлялося, що винуватцям загрожує смішне покарання. Батькам належить виплатити невеликий штраф.

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