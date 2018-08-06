В Днепровской области жестоко избили ветерана АТО в одном из баров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Потерпевший является инвалидов второй группы и плохо видит

В поселке Карнауховка Днепровской области 5 августа в диско-баре "Скорпион" был избит Константин Коротюк – ветеран АТО, который получил порок зрения в боевых действиях под Амвросиевкой в 2014 году. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова самого потерпевшего, который рассказал журналистам издания всю ситуацию.

"Конфликт возник внезапно. Я увидел возле бара девушек, которые вышли справлять нужду прямо возле входа здания. Сделал им замечание, после чего они позвали своих, так сказать, друзей. Я был один, поэтому эти лица и "набросились", - рассказал ветеран.

Коротюк также считает, что к избиению мог быть причастен арендатор бара, который якобы занимается нелегальной продажей алкоголя в ночное время в заведении.

Сейчас Константин пребывает в Днепродзержинской городской больнице скорой помощи в стационарном отделении с повреждениями головы, лица и сотрясением мозга. В день происшествия он подал заявление в полицию.

Пресс-офицер полиции Елена Тимченко рассказала, что ветерана избил неизвестный по имени Виталий. "Сейчас правовая квалификация инцидента не установлена, ее определят после выяснения степени телесных повреждений. Для этого пострадавшему дали направление на судмедэкспертизу", - добавила она.

В полиции также сообщили, что пострадавший находился в баре с братом. Однако тот не рассказал, был ли рядом в момент инцидента. "Брат живет в Каменском, а я в Киеве. О происшествии узнал от него и от матери по телефону", - сказал Михаил Коротюк.

Напомним, появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе. Жуткое избиение 15-летний Сони школьницами в Одессе произошло в жилом массиве Черемушки прямо на улице возле школы. "Изверги" издевались над девочкой, избивали ее и, впоследствии, ограбили. Позже в сети появилось ужасное видео, на котором можно увидеть это преступление.

Ранее сообщалось, что виновницам грозит смешное наказание. Родителям предстоит выплатить небольшой штраф.

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