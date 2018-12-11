"Для нас це приклад": француз-прибічник "ДНР" зробив заяву

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Француз Ксав'єр Моро запам'ятався тим, що розгорнув прапор "ДНР" під час протестів у Парижі

Француз Ксав'єр Моро, який оскандалився через фото з прапором терористичної "ДНР" під час протестів "жовтих жилетів", спробував роз'яснити причину свого вчинку. Його заява опублікована на YouTube-каналі Wardoc.

Французький активіст вважає, що події в його країні - це їх внутрішня справа. При цьому він порівнює ситуацію, що склалася у Франції, з окупацією в Донецьку.

Скріншот з відео

"Ми вільний народ, і ми самі повинні звільнитися від олігархів. У "ДНР" вони звільнилися від київських олігархів. І нам потрібно зробити те ж саме. Для нас це приклад, що ми теж можемо себе звільнити від олігархів, які підтримали Еммануеля Макрона", - заявив прибічник "ДНР".

Француз признався, що його здивував резонанс довкола фотографії в центрі Парижа з прапорами псевдореспубліки. Фото з прапором було опубліковане Службою безпеки України. Ці жести, заявили в СБУ, можна вважати відкритим фактом втручання спецслужб РФ в організацію погромів у Франції.

Фото: Telegram-канал WarGonzo

У Кремлі прокоментували інформацію про причетності РФ до організації акцій "жовтих жилетів" у Франції. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, вказані протести відбуваються через зростання цін на паливо, і вони є внутрішньою справою Франції.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з представниками профспілок. На цій зустрічі обсуждили, як можна врегулювати ситуацію з акціями протесту "жовтих жилетів".

При цьому правоохоронні органи Франції відкрили розслідування втручання Російської Федерації у організацію масових акцій протестів. заявив глава МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан.

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