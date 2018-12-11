ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Для нас це приклад": француз-прибічник "ДНР" зробив заяву

STYLERЖиття    11.12.2018 - 06:35
"Для нас це приклад": француз-прибічник "ДНР" зробив заяву
Колаж РБК-Україна

Француз Ксав'єр Моро запам'ятався тим, що розгорнув прапор "ДНР" під час протестів у Парижі

Француз Ксав'єр Моро, який оскандалився через фото з прапором терористичної "ДНР" під час протестів "жовтих жилетів", спробував роз'яснити причину свого вчинку. Його заява опублікована на YouTube-каналі Wardoc.

Французький активіст вважає, що події в його країні - це їх внутрішня справа. При цьому він порівнює ситуацію, що склалася у Франції, з окупацією в Донецьку.

&quot;Для нас це приклад&quot;: француз-прибічник &quot;ДНР&quot; зробив заяву

Скріншот з відео

"Ми вільний народ, і ми самі повинні звільнитися від олігархів. У "ДНР" вони звільнилися від київських олігархів. І нам потрібно зробити те ж саме. Для нас це приклад, що ми теж можемо себе звільнити від олігархів, які підтримали Еммануеля Макрона", - заявив прибічник "ДНР".

Француз признався, що його здивував резонанс довкола фотографії в центрі Парижа з прапорами псевдореспубліки. Фото з прапором було опубліковане Службою безпеки України. Ці жести, заявили в СБУ, можна вважати відкритим фактом втручання спецслужб РФ в організацію погромів у Франції.

&quot;Для нас це приклад&quot;: француз-прибічник &quot;ДНР&quot; зробив заяву

Фото: Telegram-канал WarGonzo

У Кремлі прокоментували інформацію про причетності РФ до організації акцій "жовтих жилетів" у Франції. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, вказані протести відбуваються через зростання цін на паливо, і вони є внутрішньою справою Франції.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з представниками профспілок. На цій зустрічі обсуждили, як можна врегулювати ситуацію з акціями протесту "жовтих жилетів".

При цьому правоохоронні органи Франції відкрили розслідування втручання Російської Федерації у організацію масових акцій протестів. заявив глава МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан.

Дивіться також:

Відео РБК-Україна

Економіка Франції сповільнила зростання на тлі протестів "жовтих жилетів" Протести у Франції: Макрон запропонує заходи щодо налагодження діалогу
Новини України ФранціяДНРфлаг
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся