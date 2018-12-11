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"Для нас это пример": француз-сторонник "ДНР" сделал заявление

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 06:35
"Для нас это пример": француз-сторонник "ДНР" сделал заявление
Коллаж РБК-Украина

Француз Ксавьер Моро запомнился тем, что развернул флаг "ДНР" во время протестов в Париже

Француз Ксавьер Моро, который оскандалился из-за фото с флагом террористической "ДНР" во время протестов "желтых жилетов", попытался разъяснить причину своего поступка. Его заявление опубликовано на YouTube-канале WarDoc. 

Французский активист считает, что события в его стране - это их внутреннее дело. При этом он сравнивает ситуацию, сложившуюся во Франции, с оккупацией в Донецке.  

&quot;Для нас это пример&quot;: француз-сторонник &quot;ДНР&quot; сделал заявление

Скриншот из видео 

"Мы свободный народ, и мы сами должны освободиться от олигархов. В "ДНР" они освободились от киевских олигархов. И нам нужно сделать то же самое. Для нас это пример, что мы тоже можем себя освободить от олигархов, которые поддержали Эммануэля Макрона", - заявил сторонник "ДНР". 

Француз признался, что его удивил резонанс вокруг фотографии в центре Парижа с флагами псевдореспублики. Фото с флагом было опубликовано Службой безопасности Украины. Эти жесты, заявили в СБУ, можно считать открытым фактом вмешательства спецслужб РФ в организацию погромов во Франции.

&quot;Для нас это пример&quot;: француз-сторонник &quot;ДНР&quot; сделал заявление

Фото: Telegram-канал WarGonzo

В Кремле прокомментировали информацию о причастности РФ к организации акций "желтых жилетов" во Франции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, указанные протесты происходят из-за роста цен на топливо, и они являются внутренним делом Франции.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями профсоюзов. На этой встрече обсуждили, как можно урегулировать ситуацию с акциями протеста "желтых жилетов".

При этом правоохранительные органы Франции открыли расследование вмешательства Российской Федерации в организацию массовых акций протестов. заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

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