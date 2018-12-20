Дорогі квартири змушують українців будувати "житло" над гаражами (відео)

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Восени 2018 року був зафіксований найбільший стрибок цін на житло. Вартість квартир виросла на 15% за рік через сезонні фактори і коливання курсу долара. Українцям такі будинки не по кишені, тому вони вигадують нові способи забезпечити себе житлом, передає Сьогодні.

Найбільше ціни зросли на двокімнатні та однокімнатні квартири. "Двушки" подорожчали на 16%, а "однушки" - на 13%. У той же час, трьох - і чотирикімнатні квартири стали дорожче лише на 5%.

Скріншот відео: YouTube/Сьогодні)

Однак такі ціни по кишені далеко не кожному, тому українці вигадують нові способи, як обзавестися будинком: вони будують житло прямо над гаражами. У Вишгороді за таку "споруду" просять всього 20 тисяч доларів.

На першому поверсі розташований сам гараж, а також сауна і санвузол. А ось на другому є місце під кухню і житлова кімната. Тут є і вода, і електрика, і каналізація. Однак є й мінус: оформити таке "житло" можна, як квартиру.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

В таких "квартирах" не тільки живуть цілими родинами, але і здають будівлі під бізнес. Але от експерт ринку нерухомості Володимир Романов відразу називає кілька проблем з таким житлом і не рекомендує купувати подібне приміщення. Він стверджує, що, якщо хтось почне з'ясовувати, чи законна споруда, власника можуть зобов'язати знести другий поверх.

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