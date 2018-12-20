Дорогие квартиры вынуждают украинцев строить "жилье" над гаражами (видео)

Видео: (YouTube/Cьогодні)

Осенью 2018 года был зафиксирован самый большой скачок цен на жилье. Стоимость квартир выросла на 15% за год из-за сезонных факторов и колебаний курса доллара. Украинцам такие дома не по карману, поэтому они придумывают новые способы обеспечить себя жильем, передает Сегодня.

Более всего цены выросли на двухкомнатные и однокомнатные квартиры. "Двушки" подорожали на 16%, а "однушки" - на 13%. В то же время, трех- и четырехкомнатных квартиры стали дороже лишь на 5%.

Скриншот видео: (YouTube/Cьогодні)

Однако такие цены по карману далеко не каждому, поэтому украинцы придумывают новые способы, как обзавестись домом: они строят жилье прямо над гаражами. В Вышгороде за такое "сооружение" просят всего 20 тысяч долларов.

На первом этаже расположен сам гараж, а также сауна и санузел. А вот на втором есть место под кухню и жилая комната. Тут есть и вода, и электричество, и канализация. Однако есть и минус: оформить такое "жилье" нельзя как квартиру.

Скриншот видео: (YouTube/Cьогодні)

В таких "квартирах" не только живут целыми семьями, но и сдают постройки под бизнес. Но вот эксперт рынка недвижимости Владимир Романов сразу называет несколько проблем с таким жильем и не рекомендует приобретать подобное помещение. Он утверждает, что, если кто-то начнет выяснять, законна ли постройка, собственника могут обязать снести второй этаж.

Напомним, что украинцам рассказали, что делать, если донимают телефонные мошенники. Аферисты все чаще обманывают доверчивых украинцев.

Мы писали, как аферисты выманивают деньги у пенсионеров. Жертвами аферы ставали пожилые люди, которым под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки.

Ранее юрист рассказал, как не попасть на крючок коллекторов. Если беспокоят коллекторы, прежде всего надо вызывать полицию и писать заявление, чтобы это было зафиксировано.