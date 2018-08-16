Дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на 17 серпня

Фото РБК-Україна

На заході очікуються дощі і грози

Синоптики розповіли, якою буде погода в п'ятницю, 17 серпня. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У п'ятницю, 17 серпня, в Україні збережеться тепла погода, прохолодніше буде тільки на заході країни.

Фото: Погода 17 серпня (meteo.gov.ua)

За прогнозами синоптиків, жителям півдня і сходу України варто бути уважнішими, оскільки температура в цих регіонах досягне позначки +35 градусів.

На сході буде сонячно і без опадів. У Харківській, Донецькій і Луганській областях +32 +35 градусів.

У Дніпрі та Полтаві від +31 до +35 градусів. Вночі температура опуститься до +17 +21 градуса.

На півдні жарко. Денна температура повітря в Херсоні, Миколаєві та Одесі складе +31 +35 градусів. Уночі буде тепло, від +21 до +23 градусів. Без опадів.

В окупованому Криму сонячно, +32 +34 градуси, вдень +21 +23 вночі.

В західних регіонах очікуються дощі з грозами. Місцями можливий сильний вітер і зливи. Температура повітря в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Хмельницькому – від +24 до +28 градусів. У Львові, Рівному, Тернополі і на Волині від +25 до +27 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +17 градусів.

Також синоптики прогнозують сильні дощі з грозами і в північних областях. Повітря прогріється вдень до +26 +28 градусів, а вночі температура опуститься до +16 +18 градусів.

Фото: pixabay.com

У столиці 17 серпня синоптики прогнозують дощ з грозою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів, вночі температура повітря опуститься до +17 +19 градусів.

Нагадаємо, що синоптики повідомили про те, яка погода буде в Україні на початку вересня.

Також народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде в п'ятницю, 17 серпня.

А також повідомляли прогноз погоди на вихідні дні, 18 -19 серпня.

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