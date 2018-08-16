Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 17 августа

Фото РБК-Украина

На западе ожидаются дожди и грозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 17 августа. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В пятницу, 17 августа в Украине сохранится теплая погода, прохладнее будет только на западе страны.

Фото: Погода 17 августа (meteo.gov.ua)

По прогнозам синоптиков, жителям юга и востока Украины стоит быть внимательнее, так температура в этих регионах достигнет отметки в +35 градусов.

На востоке будет солнечно и без осадков. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях +32 +35 градусов.

В Днепре и Полтаве от +31 до +35 градуса. Ночью температура опустится до +17 +21 градуса.

На юге жарко. Дневная температура воздуха в Херсоне, Николаеве и Одессе составит +31 +35 градусов. Ночью будет тепло, от +21 до +23 градусов. Без осадков.

В оккупированном Крыму солнечно, +32 +34 градуса днем и +21 +23 ночью.

В западных регионах ожидаются дожди с грозами. Местами возможен сильный ветер и ливни. Температура воздуха в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком – от +24 до +28 градусов. Во Львове, Ровно, Тернополе и на Волыни от +25 до +27 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов.

Также синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и в северных областях. Воздух прогреется днем до +26 +28 градусов, а ночью температура опустится до +16 +18 градусов.

Фото: pixabay.com

В столице 17 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов, ночью температура воздуха опустится до +17 +19 градусов.

Напомним, что синоптики сообщили о том, какая погода будет в Украине в начале сентября.

Также народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в пятницу, 17 августа.

А также сообщали прогноз погоды на выходные дни, 18 -19 августа.

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