Дощі тривають: якою буде погода 25 жовтня

Дощитиме у більшості регіонів України
За даними Укргідрометцентру, у четвер, 25 жовтня, в Україні дощитиме у всіх областях України, крім Чернігівської та Сумської.
У Києві в четвер очікується періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +8 градусів.
Пропонуємо вам ознайомитись з прогнозом погоди на четвер, 25 жовтня, в містах України:
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +5...+7
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +6...+8
Суми- + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжі – +9...+11
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8
Фото: meteo.gov.ua
Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг.
Нагадаємо, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.
Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.
Відео: РБК-Україна