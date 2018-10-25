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Дощі тривають: якою буде погода 25 жовтня

STYLERЖиття    25.10.2018 - 07:04
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дощитиме у більшості регіонів України

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 25 жовтня, в Україні дощитиме у всіх областях України, крім Чернігівської та Сумської.

У Києві в четвер очікується періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +8 градусів.

Пропонуємо вам ознайомитись з прогнозом погоди на четвер, 25 жовтня, в містах України:

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +5...+7

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми- + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжі – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8

Дощі тривають: якою буде погода 25 жовтня

Дощі тривають: якою буде погода 25 жовтняФото: meteo.gov.ua

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.

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Відео: РБК-Україна

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