Дожди продолжаются: какой будет погода 25 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дождливо будет в большинстве регионов Украины

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 25 октября, в Украине будет дождливо во всех областях Украины, кроме Черниговской и Сумской.

В Киеве в четверг ожидается периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +8 градусов.

Предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды на четверг, 25 октября, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы- + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – +6...+8

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег.

Напомним, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

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Видео: РБК-Украина