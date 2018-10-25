Дожди продолжаются: какой будет погода 25 октября

Дождливо будет в большинстве регионов Украины
По данным Укргидрометцентра, в четверг, 25 октября, в Украине будет дождливо во всех областях Украины, кроме Черниговской и Сумской.
В Киеве в четверг ожидается периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +8 градусов.
Предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды на четверг, 25 октября, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы- + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +6...+8
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег.
Напомним, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.
Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.
Видео: РБК-Украина