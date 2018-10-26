ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихідних

STYLERЖиття    26.10.2018 - 07:15
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дощитиме у більшості регіонів України

За даними Укргідрометцентру, в більшості областей України до вихідних, після дощів, температура повітря помітно підвищиться.

У суботу, 27 жовтня, дощі можливі лише в західних областях. Там температура повітря становитиме вдень у середньому +12...+14, вночі +2...+4 градуси. У центральних областях +13...+15, вдень +2...+4 вночі. На сході і півдні +11...+13, вдень +2...+4 градуси вночі. У південних областях та Криму до +17...+19, вдень +3...+5 градусів вночі.

У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається. Вдень потеплішає до +12...+14, до ночі стовпчик термометра опуститься до +2...+4 градусів.

Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихідних

Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихіднихФото: meteo.gov.ua

В неділю, за попередніми прогнозами, потепління продовжиться.

Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихідних

Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихіднихФото: meteo.gov.ua

Раніше ми писали, яка погода буде 26 жовтня.

до Речі, синоптик назвала дати другого "бабиного літа".

Нагадаємо, Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні.

 

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся