Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихідних

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Дощитиме у більшості регіонів України

За даними Укргідрометцентру, в більшості областей України до вихідних, після дощів, температура повітря помітно підвищиться.

У суботу, 27 жовтня, дощі можливі лише в західних областях. Там температура повітря становитиме вдень у середньому +12...+14, вночі +2...+4 градуси. У центральних областях +13...+15, вдень +2...+4 вночі. На сході і півдні +11...+13, вдень +2...+4 градуси вночі. У південних областях та Криму до +17...+19, вдень +3...+5 градусів вночі.

У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається. Вдень потеплішає до +12...+14, до ночі стовпчик термометра опуститься до +2...+4 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

В неділю, за попередніми прогнозами, потепління продовжиться.

Фото: meteo.gov.ua

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Відео: РБК-Україна