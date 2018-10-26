Різке потепління після дощів: якою буде погода на вихідних

Дощитиме у більшості регіонів України
За даними Укргідрометцентру, в більшості областей України до вихідних, після дощів, температура повітря помітно підвищиться.
У суботу, 27 жовтня, дощі можливі лише в західних областях. Там температура повітря становитиме вдень у середньому +12...+14, вночі +2...+4 градуси. У центральних областях +13...+15, вдень +2...+4 вночі. На сході і півдні +11...+13, вдень +2...+4 градуси вночі. У південних областях та Криму до +17...+19, вдень +3...+5 градусів вночі.
У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається. Вдень потеплішає до +12...+14, до ночі стовпчик термометра опуститься до +2...+4 градусів.
Фото: meteo.gov.ua
В неділю, за попередніми прогнозами, потепління продовжиться.
Фото: meteo.gov.ua
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Відео: РБК-Україна