Резкое потепление после дождей: какой будет погода на выходных

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дождливо будет в большинстве регионов Украины

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины к выходным, после дождей, температура воздуха заметно повысится.

В субботу, 27 октября, дожди возможны только в западных областях. Там температура воздуха составит днем в среднем +12...+14, ночью +2...+4 градуса. В центральных областях +13...+15 днем и +2...+4 ночью. На востоке и юге +11...+13 днем и +2...+4 градуса ночью. В южных областях и Крыму до +17...+19 днем и около +3...+5 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем потеплеет до +12...+14, к ночи столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.

Фото: meteo.gov.ua

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Видео: РБК-Украина