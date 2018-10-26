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Резкое потепление после дождей: какой будет погода на выходных

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 07:15
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дождливо будет в большинстве регионов Украины

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины к выходным, после дождей, температура воздуха заметно повысится.

В субботу, 27 октября, дожди возможны только в западных областях. Там температура воздуха составит днем в среднем +12...+14, ночью +2...+4 градуса. В центральных областях +13...+15 днем и +2...+4 ночью. На востоке и юге +11...+13 днем и +2...+4 градуса ночью. В южных областях и Крыму до +17...+19 днем и около +3...+5 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем потеплеет до +12...+14, к ночи столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

Резкое потепление после дождей: какой будет погода на выходныхФото: meteo.gov.ua

В воскресенье, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.

Резкое потепление после дождей: какой будет погода на выходныхФото: meteo.gov.ua

Ранее мы писали, какая погода будет 26 октября.

Кстати, синоптик назвала даты второго "бабьего лета".

Напомним, Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

 

Видео: РБК-Украина

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