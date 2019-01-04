Бійки, матюки і піонери: як чиновники "віджигають" на корпоративах

Колаж РБК-Україна

Юрій Зозуля не цурався матюків, соратники Труханова наряджалися у піонерів, а Луценко "травив" анекдоти

Днями у мережі з'явилося відео з новорічного корпоративу, на якому виступив із емоційним тостом глава патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

На записі, який швидко підхопили ЗМІ, головний "коп" столиці поскаржився колегам і усім присутнім на брак грошей і сил. При цьому він не соромився використовувати нецензурну лексику.

"Ох@нна інституція" Юрія Зозулі

"Нам не вистачає сил, досвіду, терпіння, грошей. Нам не вистачає всього. Але ми повинні продовжувати все це робити. Тому що, як тільки ми перестанемо це робити, в країні настане просто пи@дець, просто ср@ка величезна, як тільки патрульні, особливо в Києві, підуть з вулиць", - сказав Зозуля.

Ред.: Новогодняя лирика от Юрия Зозули - «стране наступит просто пи*дец, просто с*ака» Появилось видео выступления в одном из столичных ночных клубов начальника патрульной полиции Киева Юрия Зозули, во время которого полицейский не стеснялся нецензурных выражений "Нам не хватаел сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто с*ака огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал он. #НовогоднийзашкварЗозули #полицияКиева Опубліковано Police Control Ukraine Середа, 2 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/policecontrolukraine

"Я хотів би багато чого розповісти... Та я не хочу вам розповідати про підсумки року, типу: скільки грабежів було розкрито, скільки було оформлено ДТП і прочєй всякой х@йні. Я вам скажу, що в нас є величезне управління патрульної поліції в місті Києві - ми є ох@нна інституція. Ми створюємо правоохоронну систему в Україні", - додав Юрій Георгійович.

Ред.: Продолжение новогодней «лирики» Юрия Зозули /#НовогоднегозашквараЗозули «Ми є Ох**нна Інституція» (с) Зозуля Появилось продолжение корпоратива, где начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, не стеснялся нецензурных выражений. «Я не хочу вам розповідати про підсумки року, типу скільки грабежів було розкрито,скільки було оформлено ДТП,і прочей всякой х*йні. Я вам скажу,що в нас є вилечезне управління патрульної поліції в місті Києві -Ми є Ох**нна Інституція» P.S. В ком-то умирает комик и поэт , в ком-то шоумен и тамада Опубліковано Police Control Ukraine Середа, 2 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/policecontrolukraine

Після цього користувачі мережі зауважили, що у поліцейському "помирає шоумен і тамада".

А ми вирішили пригадати, найцікавіші і найскандальніші "віджиги" на корпоративах від інших українських чиновників і депутатів.

Анекдот від Луценка

Так, у 2018 році на корпоративі БПП генпрокурор Юрій Луценко "травив" анекдоти. Принаймні один із них потрапив до журналістів.

Скриншот (УП. Off the record)

Після жарту Луценко запропонував нардепам випити за те, "щоб наш Боїнг летів в успішне майбутнє".

"Шикарні бійки"

До речі, якщо вірити ЗМІ, то у БПП корпоративи проходять найвеселіше. Наприклад, у 2016 році новорічна вечірка запам'яталася нардепам двома "шикарними бійками" (саме такі слова сказав один із чиновників-очевидців у коментарі газеті "Вести").

Той же чоловік каже, що одна потасовка "була дуже гучною з перевертанням урн в курилці". Але, на жаль, не було видно, хто бився.

А у іншій бійці, нібито, постраждав Борислав Розенблат. Сам нардеп, до слова, назвав цю інформацію фейком.

Скриншот

Піонери Труханова

А ось хто справді скандально відгуляв корпоратив, так це депутати партії мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам". У 2017 році "слуги народу" провели вечірку в стилі СРСР і... передяглися в піонерів.

Депутати-"піонери" (фото: facebook.com/alexander.vinnitskiy)

Тоді відомий одеський активіст Сергій Стерненко, коментуючи "тоталітарний" корпоратив одеських можновладців-"рабів Москви", заявив, що від таких осіб "не можна і не варто чекати розумних рішень", бо вони - "ностальгуючі за репресіями та тоталітаризмом, котрі випадково мають українські паспорти".

Сподіваємося, що будь-які курйози на новорічних корпоративах не будуть заважати чиновникам і слугам народу протягом року гідно виконувати свою роботу в інтересах України і українського народу.

Нагадаємо, у грудні ми писали, що Лорак і Лобода нишком виступили в Києві.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі депутат міськради з розмахом відгуляла 30-річчя.

Відео: РБК-Україна