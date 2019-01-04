Драки, маты и пионеры: как чиновники "отжигают" на корпоративах

Коллаж РБК-Украина

Юрий Зозуля не чурался мата, соратники Труханова наряжались в пионеров, а Луценко "травил" анекдоты

На днях в сети появилось видео с новогоднего корпоратива, на котором выступил с эмоциональным тостом глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

На записи, которую быстро подхватили СМИ, главный "коп" столицы пожаловался коллегам и всем присутствующим на нехватку денег и сил. При этом он не стеснялся использовать нецензурную лексику.

"Ох@нна інституція" Юрия Зозули

"Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи@дец, просто ср@ка огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал Зозуля.

Ред.: Новогодняя лирика вот Юрия Зозули - «стране наступит просто пи*дец, просто с*ака» Появилось видео выступления в одном из столичных ночных клубов начальника патрульной полиции Киева Юрия Зозули, во время которого полицейский не стеснялся нецензурных выражений "Нам не хватаел сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто с*ака огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал он. #НовогоднийзашкварЗозули #полицияКиева Опубликовано Police Control Ukraine Среда, 2 января 2019 г.

Видео: facebook.com/policecontrolukraine

"Я хотел бы много чего рассказать... Но я не хочу вам рассказывать об итогах года, типа: сколько грабежей было раскрыто, сколько было оформлено ДТП и прочей всякой х@йни. Я вам скажу, что у нас есть огромное управления патрульной полиции в городе Киеве - мы есть "ох@нна інституція". Мы создаем правоохранительную систему в Украине", - добавил Юрий Георгиевич.

Ред.: Продолжение новогодней «лирика» Юрия Зозули /#НовогоднегозашквараЗозули «Мы Ох**нна Институция» (с) Кукушка Появилось продолжение корпоратива, где начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, не стеснялся нецензурных выражений. «Я не хочу вам рассказывать об итогах года, типа сколько грабежей было раскрыто,сколько было оформлено ДТП,и прочей всякой х*йни. Я вам скажу,что у нас есть вилечезне управления патрульной полиции в городе Киеве -Мы Ох**нна Институция» P. S. В ком-то умирает комик и поэт , в ком-то шоумен и тамада Опубликовано Police Control Ukraine Среда, 2 января 2019 г.

Видео: facebook.com/policecontrolukraine

После этого пользователи сети заметили, что в полицейском "умирает шоумен и тамада".

А мы решили вспомнить самые интересные и самые скандальные "отжиги" на корпоративах от других украинских чиновников и депутатов.

Анекдот от Луценко

Так, в 2018 году на корпоративе БПП генпрокурор Юрий Луценко "травил" анекдоты. По крайней мере один из них попал к журналистам.

Скриншот (УП. Off the record)

После шутки Луценко предложил нардепам выпить за то, "чтобы наш Боинг летел в успешное будущее".

"Шикарные драки"

Кстати, если верить СМИ, то в БПП корпоративы проходят веселее, чем в любых других партиях. Например, в 2016 году новогодняя вечеринка запомнилась нардепам двумя "шикарными драками" (именно такие слова сказал один из чиновников-очевидцев в комментарии газете "Вести").

Тот же мужчина говорит, что одна потасовка "была очень шумной с переворачиванием урн в курилке". Но, к сожалению, не было видно, кто бился.

А в другой драке, якобы, пострадал Борислав Розенблат. Сам нардеп, к слову, назвал эту информацию фейком.

Скриншот

Пионеры Труханова

А вот кто действительно скандально отгулял корпоратив, так это депутаты партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". В 2017 году "слуги народа" провели вечеринку в стиле СССР и... передяглися в пионеров.

Депутаты-"пионеры" (фото: facebook.com/alexander.vinnitskiy)

Тогда известный одесский активист Сергей Стерненко, комментируя "тоталитарный" корпоратив одесских чиновников-"рабов Москвы", заявил, что от таких лиц "не можно и не стоит ждать умных решений", потому что они - "тоскующие за репрессиями и тоталитаризмом, которые случайно имеют украинские паспорта".

Надеемся, что любые курьезы на новогодних корпоративах не будут мешать чиновникам и слугам народа в течение года достойно выполнять свою работу в интересах Украины и украинского народа.

Напомним, в декабре мы писали, что Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве.

Также сообщалось, что в Запорожье депутат горсовета с размахом отгуляла 30-летие.

Видео: РБК-Украина