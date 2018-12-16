Лорак і Лобода нишком виступили в Києві (фото, відео)

На новорічному корпоративі в київському готелі також був Артур Пирожков
Ані Лорак і Світлана Лобода виступили на закритій новорічній вечірці в одному з готелів Києва. Про це свідчать фото і відео, які публікуються в Instagram.
Кароліна танцювала на сцені в сукні з сріблястими паєтками і великим розрізом на нозі. А виконувала вона всі свої хіти - "Зеркала", "Сердце", "Сон" та інші.
Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Лобода ж, яка не так давно знову стала мамою, з'явилася на вечірці в чорній ультракороткій сукні.
Скріншот (instagram.com/loboda_revolution)
Скріншот (instagram.com/loboda_revolution)
Відомо, що ведучими корпоративу були Дядя Жора (Вадим Мічковський) і Леся Нікітюк.
Дядя Жора і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Дядя Жора і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Додамо, що на івенті крім Лорак і Лободи були присутні інші зірки: групи KAZKA і Mozgi, Вєрка Сердючка, а також російський актор і співак Артур Пирожков (Олександр Ревва).
Скріншот (instagram.com/dyadya_jora)
Скріншот (instagram.com/dyadya_jora)
Ані Лорак та інші (фото: instagram.com/katerina_dyadya_jora)
Раніше Ані Лорак в сітчастих панчохах розкритикували за відвертий наряд.
Відео: РБК-Україна