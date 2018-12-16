Лорак і Лобода нишком виступили в Києві (фото, відео)

Ілюстративне фото (instagram.com/katerina_dyadya_jora)

На новорічному корпоративі в київському готелі також був Артур Пирожков

Ані Лорак і Світлана Лобода виступили на закритій новорічній вечірці в одному з готелів Києва. Про це свідчать фото і відео, які публікуються в Instagram.

Кароліна танцювала на сцені в сукні з сріблястими паєтками і великим розрізом на нозі. А виконувала вона всі свої хіти - "Зеркала", "Сердце", "Сон" та інші.

Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Відео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Лобода ж, яка не так давно знову стала мамою, з'явилася на вечірці в чорній ультракороткій сукні.

Скріншот (instagram.com/loboda_revolution)

Скріншот (instagram.com/loboda_revolution)

Відомо, що ведучими корпоративу були Дядя Жора (Вадим Мічковський) і Леся Нікітюк.

Дядя Жора і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Дядя Жора і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Додамо, що на івенті крім Лорак і Лободи були присутні інші зірки: групи KAZKA і Mozgi, Вєрка Сердючка, а також російський актор і співак Артур Пирожков (Олександр Ревва).

Скріншот (instagram.com/dyadya_jora)

Скріншот (instagram.com/dyadya_jora)

Ані Лорак та інші (фото: instagram.com/katerina_dyadya_jora)

Раніше Ані Лорак в сітчастих панчохах розкритикували за відвертий наряд.

Відео: РБК-Україна