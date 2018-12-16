ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

STYLERПерсона    16.12.2018 - 09:55
Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)
Иллюстративное фото (instagram.com/katerina_dyadya_jora)

На новогоднем корпоративе в киевском отеле также был Артур Пирожков

Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые публикуются в Instagram.

Каролина плясала на сцене в платье с серебристыми пайетками и большим разрезом на ноге. А исполняла она все свои хиты - "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие.

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Лобода же, которая не так давно снова стала мамой, появилась на вечеринке в черном ультракоротком платье.

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)

Известно, что ведущими корпоратива были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк.

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Добавим, что на ивенте кроме Лорак и Лободы присутствовали другие звезды: группы KAZKA и Mozgi, Верка Сердючка, а также российский актер и певец Артур Пирожков (Александр Ревва).

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)

Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Ани Лорак и другие (фото: instagram.com/katerina_dyadya_jora)

Ранее Ани Лорак в сетчатых колготках раскритиковали за откровенный наряд.

Видео: РБК-Украина

"На ребенка совсем не смотрит": Ани Лорак раскритиковали за неестественное фото с дочерью "Антитренд какой-то": фанаты разнесли Лободу за безвкусное платье
Новости Украины Ани ЛоракЛобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь