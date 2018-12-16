Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

Иллюстративное фото (instagram.com/katerina_dyadya_jora)

На новогоднем корпоративе в киевском отеле также был Артур Пирожков

Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые публикуются в Instagram.

Каролина плясала на сцене в платье с серебристыми пайетками и большим разрезом на ноге. А исполняла она все свои хиты - "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие.

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events

Лобода же, которая не так давно снова стала мамой, появилась на вечеринке в черном ультракоротком платье.

Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)

Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)

Известно, что ведущими корпоратива были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк.

Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Добавим, что на ивенте кроме Лорак и Лободы присутствовали другие звезды: группы KAZKA и Mozgi, Верка Сердючка, а также российский актер и певец Артур Пирожков (Александр Ревва).

Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)

Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)

Ани Лорак и другие (фото: instagram.com/katerina_dyadya_jora)

Ранее Ани Лорак в сетчатых колготках раскритиковали за откровенный наряд.

Видео: РБК-Украина