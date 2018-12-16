Лорак и Лобода втихаря выступили в Киеве (фото, видео)

На новогоднем корпоративе в киевском отеле также был Артур Пирожков
Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые публикуются в Instagram.
Каролина плясала на сцене в платье с серебристыми пайетками и большим разрезом на ноге. А исполняла она все свои хиты - "Зеркала", "Сердце", "Сон" и другие.
Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Видео: instagram.com/instagram.com/lorak__events
Лобода же, которая не так давно снова стала мамой, появилась на вечеринке в черном ультракоротком платье.
Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)
Скриншот (instagram.com/loboda_revolution)
Известно, что ведущими корпоратива были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк.
Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Дядя Жора и Леся Никитюк (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Добавим, что на ивенте кроме Лорак и Лободы присутствовали другие звезды: группы KAZKA и Mozgi, Верка Сердючка, а также российский актер и певец Артур Пирожков (Александр Ревва).
Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)
Скриншот (instagram.com/dyadya_jora)
Ани Лорак и другие (фото: instagram.com/katerina_dyadya_jora)
Ранее Ани Лорак в сетчатых колготках раскритиковали за откровенный наряд.
Видео: РБК-Украина