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ДТП у Харкові: нові скандальні подробиці аварії за участю Зайцевої

STYLERЖиття    22.01.2019 - 13:56
ДТП у Харкові: нові скандальні подробиці аварії за участю Зайцевої
Колаж РБК-Україна

У справі з'явилися розбіжності, пов'язані з виявленням опіатів

Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва стверджує, що виявила ряд нестикувань, які пов'язані з виявленням наркотичних речовин в крові у Зайцевої. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Facebook.

За словами адвоката, інформація про стан Олени Зайцевої ретельно приховується, оскільки навіть експерти відмовляються відповідати на питання, чи була вона під дією наркотиків під час аварії.

"У Зайцевої в результаті огляду наркологом були виявлені і внесені в акт ознаки наркотичного сп'яніння. Плюс результати лабораторних тестів підтвердили - в сечі у Зайцевої знайдені опіати. Пізніше була проведена судово-токсикологічна експертиза, яка підтвердила результати попереднього дослідження: в сечі Зайцевої був наркотичний засіб - кодеїн та психотропна речовина - фенобарбітал", - написала Лариса Матвєєва.

Після цього слідчий призначив судово-медичну експертизу, на розгляд якої поставив питання: "Чи була Зайцева в момент ДТП у стані, викликаному впливом наркотичних або інших одурманюючих засобів?".

Однак при цьому він не передав експерту жодного документа з цього питання і експерт написав відмову в наданні інформації з питання, оскільки були відсутні матеріали для дослідження.

При цьому адвокат Зайцевої все заперечує і надає в суд нарізані на свій розсуд відео з камер поліцейських. Хоча відео неповне і видно, що воно складається з двох шматків, які не збігаються між собою.

Також адвокат повідомила, що 23 січня планують допитати експертів, що проводили додаткову експертизу, яка повинна була показати стан Зайцевої.

 

Скріншот поста: (facebook.com/larysa.koretska)

Окрім того, правоохоронці розшукали лікаря-нарколога Олену Федірко, свідка у справі про ДТП на Сумській. Сьогодні вона має свідчити у суді.

ДТП у Харкові: нові скандальні подробиці аварії за участю Зайцевої

Нагадаємо, що чоловік Єлизавети II потрапив в аварію. Інцидент стався ввечері 17 січня біля маєтку Сандрингем, графство Норфолк, в східній Англії.

Ми писали, що у Дніпрі авто "влетіло" в автобус з пасажирами.

А також розповідали про те, що у Києві Renault на повному ходу збив військового ВСУ.

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