ДТП в Харькове: новые скандальные подробности аварии с участием Зайцевой

Коллаж РБК-Украина

В деле появились нестыковки, связанные с выявлением опиатов

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева утверждает, что обнаружила ряд несостыковок, которые связаны с выявлением наркотических веществ в крови у Зайцевой. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

По словам адвоката, информация о состоянии Елены Зайцевой тщательно скрывается, поскольку даже эксперты отказываются отвечать на вопрос, находилась ли она под действием наркотиков во время аварии.

"У Зайцевой в результате осмотра наркологом были выявлены и внесены в акт признаки наркотического опьянения. Плюс результаты лабораторных тестов подтвердили - в моче у Зайцевой найдены опиаты. Позже была проведена судебно-токсикологическая экспертиза, которая подтвердила результаты предварительного исследования: в моче Зайцевой было наркотическое средство - кодеин и психотропное вещество - фенобарбитал", - написала Лариса Матвеева.

После этого следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, на рассмотрение которой поставил вопрос: "Была ли Зайцева в момент ДТП в состоянии, вызванном воздействием наркотических или иных одурманивающих средств?".

Однако при этом он не передал эксперту ни одного документа по данному вопросу и эксперт написал отказ в предоставлении информации по вопросу, поскольку отсутствовали материалы для исследования.

При этом адвокат Зайцевой все отрицает и предоставляет в суд нарезанные по своему усмотрению видео с камер полицейских. Хотя видео неполное и видно, что оно состоит из двух кусков, которые не совпадают между собой.

Также адвокат сообщила, что 23 января планируют допросить экспертов, что проводили дополнительную экспертизу, которая должна была показать состояние Зайцевой.

Скриншот поста: (facebook.com/larysa.koretska)

Помимо того, правоохранители разыскали врача-нарколога Елену Федирко, свидетеля по делу о ДТП на Сумской. Сегодня она имеет свидетельствовать в суде.

Напомним, что муж Елизаветы II попал в аварию. Инцидент произошел вечером 17 января возле имения Сандрингем, графство Норфолк, в восточной Англии.

Мы писали, что в Днепре авто "влетело" в автобус с пассажирами.

А также рассказывали о том, что в Киеве Renault на полном ходу сбил военного ВСУ.