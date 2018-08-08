ДТП у Харкові: суд доручив знайти зниклого свідка у справі Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Медик, яка перша оглядала Зайцеву, пропала

У Харкові під час розгляду справи жахливої ДТП, в якій загинули шість осіб, ще п'ять постраждали, суд дозволив розшукати головного свідка - медика Олену Федірко, яка оглядала винуватця трагічної ДТП Олену Зайцеву і брала у неї кров на аналіз. Про це передає УНІАН з посиланням на заяву прокуратури Харківської області.

Лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії не з'являється на засідання суду. Жінка пропала невідомо куди. Незабаром з'явилася інформація, що Федірко раптово звільнилася два місяці назад.

"Сьогодні по ДТП суд задовольнив клопотання адвоката Дронова про встановлення місця перебування свідка Федірко. Це можна називати розшуковими діями, але не можна говорити, що людину подали у розшук", - зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що суд завершив допит експертів. Тепер для об'єктивного продовження розгляду справи потрібно допитати Федірко, Дронова та перейти до стадії дебатів. Наступне засідання суду призначене на 11 вересня.

В суді виправдовуються, що тривала перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів.

Нагадаємо, що Олена Зайцева підозрюється у ДТП в Харкові, яке відбулося 18 жовтня на вулиці Сумській. В результаті аварії загинуло шість осіб, ще п'ять постраждали.

Раніше підозрювану у ДТП в Харкові помітили на лавочці на території Харківської центральної клінічної лікарні №5.

Також повідомлялося, що Зайцева була в момент аварії під впливом наркотиків.

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