ДТП в Харькове: суд поручил найти пропавшего свидетеля в деле Зайцевой

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Медик, которая первая осматривала Зайцеву, пропала

В Харькове во время рассмотрения дела ужасного ДТП, в котором погибли шесть человек, еще пять пострадали, суд разрешил разыскать главного свидетеля- медика Елену Федирко, которая осматривала виновницу трагического ДТП Алену Зайцеву и брала у нее кровь на анализ. Об этом передает УНИАН со ссылкой на заявление прокуратуры Харьковской области.

Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии не является на заседания суда. Женщина пропала неизвестно куда. Вскоре появилась информация, что Федирко внезапно уволилась два месяца назад.

"Сегодня по ДТП суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова об установлении места нахождения свидетеля Федирко. Это можно называть розыскными действиями, но нельзя говорить, что человека подали в розыск", - отметили в прокуратуре.

Сообщается, что суд завершил допрос экспертов. Теперь для объективного продолжения рассмотрения дела нужно допросить Федирко, Дронова и перейти к стадии прений. Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

В суде оправдываются, что длительный перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий.

Напомним, что Алена Зайцева подозревается в ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября на улице Сумской. В результате аварии погибло шесть человек, еще пять пострадали.

Ранее подозреваемую в ДТП в Харькове заметили сидящей на лавочке на территории Харьковской центральной клинической больницы №5.

Также сообщалось, что Зайцева была в момент аварии под воздействием наркотиков.

Обзор резонансных ДТП, случившихся в июле