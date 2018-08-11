ДТП у Київській області: батько випадково задавив свого маленького сина

Ілюстративне фото: ДТП (pixabay.com)

Трагедія сталася у дворі власного будинку

Вдень у Київській області на автотрасі сталася сумна трагедія. Чоловік випадково задавив вантажним автомобілем трирічного сина. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Трагічне ДТП сталося в селі Ольшаниця Рокитянского району.

Співробітники правоохоронних органів Київської області зараз вивчають за яких обставин сталася трагедія. Вона сталася сьогодні вдень.

За інформацією, наданою Нацполицией, місцевий житель Ольшаниці, здавав назад на вантажному автомобілі і під час цього скоїв наїзд на свого малолітнього сина. Це відбувалося у дворі власного будинку.

На жаль, дитина загинула на місці пригоди. Інформації про батька на даний момент немає.

Нагадаємо, сьогодні у столиці жінка везла в авто двох своїх дітей і протаранила дві машини, припарковані біля узбіччя.

Раніше повідомлялося про божевільні подробиці великої ДТП в Запорізькій області, в результаті якого загинули п'ятеро дітей. Крім того, в мережі з'явилося відео з моментом зіткнення вантажівки та маршрутки.

Відео: РБК-Україна