ДТП в Киевской области: отец случайно задавил своего маленького сына

Иллюстративное фото: ДТП (pixabay.com)

Трагедия произошла во дворе собственного дома

Днем в Киевской области на автотрассе произошла печальная трагедия. Мужчина случайно задавил грузовым автомобилем трехлетнего сына. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Трагическое ДТП случилось в селе Ольшаница Рокитянского района.

Сотрудники правоохранительных органов в Киевской области сейчас изучают при каких обстоятельствах произошла трагедия. Она случилась сегодня днем.

По информации, предоставленной Нацполицией, местный житель Ольшаницы, сдавал назад на грузовом автомобиле и во время этого совершил наезд на своего малолетнего сына. Это происходило во дворе собственного дома.

К сожалению, ребенок погиб на месте происшествия. Информации об отце на данный момент нет.

Напомним, сегодня в столице женщина везла в авто двух своих детей и протаранила две машины, припаркованные у обочины.

Ранее сообщалось о сумасшедших подробностях крупного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли пятеро детей. Кроме того, в сети появилось видео с моментом столкновения грузовика и маршрутки.

Видео: РБК-Украина