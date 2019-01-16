Душив і пхав пальці в очі: на Волині педагог жорстоко побив шестикласника

Відео: YouTube/Факти ICTV

На Волині колишній вчитель, а зараз черговий гуртожитку Княгининівського ліцею, жорстоко побив шестикласника, в результаті чого хлопчик опинився у лікарні.

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На щастя, серйозних травм у хлопчика немає, але три дні він буде перебувати під наглядом не лише медиків, а й психологів.

"Він мене душив... Взяв іграшку, запхав мені до рота, щоб я не дихав. Бив мене кулаками, в очі пхав пальці", - розповів постраждалий Сашко журналістам "Фактів".

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Сам педагог Ярослав Грабовець, який раніше працював вчителем географії, та після перенесеного інсульту лишився черговим гуртожитку, каже, що хотів лише втихомирити малого ліцеїста. Після інциденту чоловік написав заяву на звільнення і зізнався, що "сильно шкодує".

Чи вчитиметься у цьому ліцеї 11-річний Сашко надалі - його батьки ще вирішують. Нині вони, як і їхній син, намагаються оговтатися від пережитого.

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Наразі у поліції розпочали кримінальне провадження за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень дитині.

Нагадаємо, що у бердичівській школі травмувалася п’ятикласниця.

Раніше ми писали про те, що вчителі львівської школи висадили школяра з автобусу на мороз, а самі з рештою класу відправились у поїздку в Італію. Підлітку довелося довго стояти при -6, він змерз і був у стані шоку, а після пережитого сильно захворів.