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Душив і пхав пальці в очі: на Волині педагог жорстоко побив шестикласника

STYLERЖиття    16.01.2019 - 14:14

Відео: YouTube/Факти ICTV

На Волині колишній вчитель, а зараз черговий гуртожитку Княгининівського ліцею, жорстоко побив шестикласника, в результаті чого хлопчик опинився у лікарні.

Душив і пхав пальці в очі: на Волині педагог жорстоко побив шестикласника

Скриншот

На щастя, серйозних травм у хлопчика немає, але три дні він буде перебувати під наглядом не лише медиків, а й психологів.

"Він мене душив... Взяв іграшку, запхав мені до рота, щоб я не дихав. Бив мене кулаками, в очі пхав пальці", - розповів постраждалий Сашко журналістам "Фактів". 

Душив і пхав пальці в очі: на Волині педагог жорстоко побив шестикласника

Скриншот

Сам педагог Ярослав Грабовець, який раніше працював вчителем географії, та після перенесеного інсульту лишився черговим гуртожитку, каже, що хотів лише втихомирити малого ліцеїста. Після інциденту чоловік написав заяву на звільнення і зізнався, що "сильно шкодує".

Чи вчитиметься у цьому ліцеї 11-річний Сашко надалі - його батьки ще вирішують. Нині вони, як і їхній син, намагаються оговтатися від пережитого.

Душив і пхав пальці в очі: на Волині педагог жорстоко побив шестикласника

Скриншот

Наразі у поліції розпочали кримінальне провадження за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень дитині.

Нагадаємо, що у бердичівській школі травмувалася п’ятикласниця.

Раніше ми писали про те, що вчителі львівської школи висадили школяра з автобусу на мороз, а самі з рештою класу відправились у поїздку в Італію. Підлітку довелося довго стояти при -6, він змерз і був у стані шоку, а після пережитого сильно захворів.

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