Душил и пихал пальцы в глаза: на Волыни педагог жестоко избил шестиклассника

Видео: YouTube/Факты ICTV

На Волыни бывший учитель, а сейчас дежурный общежития Княгининовского лицея, жестоко избил шестиклассника, в результате чего мальчик оказался в больнице.

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К счастью, серьезных травм у мальчика нет, но три дня он будет находиться под наблюдением не только медиков, но и психологов.

"Он меня душил... Взял игрушку, запихнул мне в рот, чтобы я не дышал. Бил меня кулаками, в глаза пихал пальцы", - рассказал пострадавший Саша журналистам "Фактов".

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Сам педагог Ярослав Грабовец, который ранее работал учителем географии, но после перенесенного инсульта остался дежурным общежития, говорит, что хотел лишь утихомирить малого лицеиста. После инцидента мужчина написал заявление на увольнение и признался, что "сильно сожалеет".

Продолжит ли учиться в этом лицее 11-летний Саша в дальнейшем - его родители еще решают. Сейчас они, как и их сын, пытаются оправиться от пережитого.

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Сейчас в полиции начали уголовное производство за умышленное нанесение легких телесных повреждений ребенку.

Напомним, что в бердичевской школе травмировалась пятиклассница.

Ранее мы писали о том, что учителя львовской школы высадили школьника из автобуса на мороз, а сами с остальным классом отправились в поездку в Италию. Подростку пришлось долго стоять при -6, он замерз и был в состоянии шока, а после пережитого сильно заболел.