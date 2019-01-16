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Душил и пихал пальцы в глаза: на Волыни педагог жестоко избил шестиклассника

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 14:14

Видео: YouTube/Факты ICTV

На Волыни бывший учитель, а сейчас дежурный общежития Княгининовского лицея, жестоко избил шестиклассника, в результате чего мальчик оказался в больнице.

Душил и пихал пальцы в глаза: на Волыни педагог жестоко избил шестиклассника

Скриншот

К счастью, серьезных травм у мальчика нет, но три дня он будет находиться под наблюдением не только медиков, но и психологов.

"Он меня душил... Взял игрушку, запихнул мне в рот, чтобы я не дышал. Бил меня кулаками, в глаза пихал пальцы", - рассказал пострадавший Саша журналистам "Фактов".

Душил и пихал пальцы в глаза: на Волыни педагог жестоко избил шестиклассника

Скриншот

Сам педагог Ярослав Грабовец, который ранее работал учителем географии, но после перенесенного инсульта остался дежурным общежития, говорит, что хотел лишь утихомирить малого лицеиста. После инцидента мужчина написал заявление на увольнение и признался, что "сильно сожалеет".

Продолжит ли учиться в этом лицее 11-летний Саша в дальнейшем - его родители еще решают. Сейчас они, как и их сын, пытаются оправиться от пережитого.

Душил и пихал пальцы в глаза: на Волыни педагог жестоко избил шестиклассника

Скриншот

Сейчас в полиции начали уголовное производство за умышленное нанесение легких телесных повреждений ребенку.

Напомним, что в бердичевской школе травмировалась пятиклассница.

Ранее мы писали о том, что учителя львовской школы высадили школьника из автобуса на мороз, а сами с остальным классом отправились в поездку в Италию. Подростку пришлось долго стоять при -6, он замерз и был в состоянии шока, а после пережитого сильно заболел.

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