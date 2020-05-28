Ці два молочних продукти дуже небезпечні: на ніч їх їсти не можна

Дієтологи назвали два молочних продукти, які абсолютно не підходять тим, хто намагається скинути зайву вагу. Ці продукти не просто марні для тих, хто хоче схуднути, але і взагалі протипоказані тим, хто на дієті.

Раніше вважалося, що кефір та інші молочні продукти приносять тільки користь для здоров'я, а для тих, хто знаходиться на дієті – просто незамінні. Однак фахівці зі здорового способу життя спростували цей факт і пояснили, що кефір може навіть завдати шкоди здоров'ю, пише Total.kz.

Виявилося, що кефір і сир категорично протипоказані для вечірнього прийому їжі, хоча містять в собі велику кількість корисних вітамінів і мінералів. Уві сні у людини відбувається розщеплення жирів, а до складу молочних продуктів входить казеїн, який буде суттєво заважати цьому процесу. Спалювання жирів після прийому молочних продуктів на ніч буде проходити зовсім не в тому темпі, який повинен бути при правильному харчуванні.

Крім того, з особливою обережністю потрібно ставитися до кефіру людям з хронічними захворюваннями шлункового тракту. Людям з виразковою хворобою кефір категорично протипоказаний. Пацієнтам з гіперацидним гастритом або панкреатитом його теж вживати небажано.

Фахівці рекомендують на вечерю вживати білки в поєднанні з клітковиною. В раціон можна включити нежирні сорти м'яса, риби, яйця. Також можна вживати гречку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи назвали саму шкідливу кашу, яка викликає ожиріння і діабет.

А також розповідали про те, що лікар назвав продукти, якими категорично не можна снідати.