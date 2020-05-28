Эти два молочных продукта очень опасны: на ночь их есть нельзя

Диетологи назвали два молочных продукта, которые совершенно не подходят тем, кто пытается сбросить лишний вес. Эти продукты не просто бесполезны для тех, кто хочет похудеть, но и вообще противопоказаны тем, кто на диете.

Ранее считалось, что кефир и другие молочные продукты приносят для здоровья только пользу, а для тех, кто находится на диете – просто незаменимы. Однако специалисты по здоровому образу жизни опровергли этот факт и объяснили, что кефир может даже нанести вред здоровью, пишет Total.kz.

Оказалось, что кефир и творог категорически противопоказаны для вечернего приема пищи, хотя содержат в себе большое количество полезных витаминов и минералов. Во сне у человека происходит расщепление жиров, а в состав молочных продуктов входит казеин, который будет существенно мешать этому процессу. Сжигание жиров после приема молочных продуктов на ночь будет проходить совершенно не в том темпе, который должен быть при правильном питании.

Кроме того, с особой осторожностью нужно относиться к кефиру людям с хроническими заболеваниями желудочного тракта. Людям с язвенной болезнью кефир категорически противопоказан. Пациентам с гиперацидным гастритом или панкреатитом его тоже употреблять нежелательно.

Специалисты рекомендуют на ужин употреблять белки в сочетании с клетчаткой. В рацион можно включить нежирные сорта мяса, рыбы, яйца. Также можно употреблять гречку.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самую вредную кашу, которая вызывает ожирение и диабет.

А также рассказывали о том, что врач назвал продукты, которыми категорически нельзя завтракать.