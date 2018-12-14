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Подвійна трагедія: у Житомирі через халатність лікарів загинули породілля з дитиною

STYLERЖиття    14.12.2018 - 10:00

Відео: (YouTube/ТСН)

У Житомирі через халатне ставлення лікарів загинула 24-річна породілля Марина та її дитина. Батьки дівчини вважають, що в смерті винні медики, які не змогли нормально обстежити породіллю. Про це інформує ТСН.

Мати 24-річної Марини їхала з Італії на народження внучки, але дізналася про смерть дочки. Зазначається, що перша вагітність породіллі закінчилася викиднем, тому донька була дуже уважна в цей раз і при будь-якому сумніві бігла до лікарів на огляд.

Спочатку вагітність протікала добре, однак на 28-й тиждень дівчина була госпіталізована зі скаргами на різкий біль в животі. Медики зробили аналізи і вирішили, що у Марини загроза мимовільного аборту (викидня).

У дівчини спостерігалися болі внизу живота, однак, незважаючи на це, через два тижні лікування дівчину виписали додому, а вже через шість днів після виписки Марині стало дуже погано. За дівчиною приїхала швидка, медики заявили, що у породіллі панкреатит.

"Ми відразу запитали, чи дійсно щось загрожує дитині. Нам сказали: "З приводу дитини можете не хвилюватися, тут хороші фахівці", - згадує тітка померлої породіллі Олена Фролова.

Згодом лікарі повідомили, що Марину з немовлям врятувати не вдалося. Рідні переконані, що в подвійній смерті винні медики, які не змогли нормально обстежити дівчину в перший раз, і ті, які госпіталізували її вдруге.

Подвійна трагедія: у Житомирі через халатність лікарів загинули породілля з дитиноюСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Однак медики запевняють, що під час першої госпіталізації все зробили по протоколу і виписали, коли показань для спостереження в стаціонарі не залишилося. А коли вагітна потрапила в лікарню вдруге – у неї, за словами лікарів, розвинувся гострий панкреатит, який передбачити і вилікувати неможливо.

Кесарів розтин медики робити спочатку не стали, стверджують, що хотіли врятувати жінку. Операцію почали робити тільки коли дівчина перестала дихати, проте дитина задихнулася в утробі. Рідні ставлять під сумнів слова медиків і планують нести в поліцію заяву.

Нагадаємо, що лікарська недбалість ледь не вбила дитину.

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