Двойная трагедия: в Житомире из-за халатности врачей погибли роженица с ребенком

Видео: (YouTube/ТСН)

В Житомире из-за халатного отношения врачей погибла 24-летняя роженица Марина и ее ребенок. Родители девушки считают, что в смерти виноваты медики, которые не смогли нормально обследовать роженицу. Об этом информирует ТСН.

Мать 24-летней Марины ехала из Италии на рождение внучки, но узнала о смерти дочери. Отмечается, что первая беременность роженицы закончилась выкидышем, поэтому дочка была крайне внимательна в этот раз и при любом сомнении бежала к врачам на осмотр.

Изначально беременность протекала хорошо, однако на 28-й неделе девушка была госпитализирована с жалобами на резкую боль в животе. Медики сделали анализы и решили, что у Марины угроза самопроизвольного аборта (выкидыша).

У девушки наблюдались боли внизу живота, однако, несмотря на это, через две недели лечения девушку выписали домой, а уже через шесть дней после выписки Марине стало очень плохо. За девушкой приехала скорая, медики заявили, что у роженицы панкреатит.

"Мы сразу спросили, действительно ли что-то угрожает ребенку. Нам сказали: "По поводу ребенка можете не волноваться, здесь хорошие специалисты", - вспоминает тетя умершей роженицы Елена Фролова.

Позже врачи сообщили, что Марину с младенцем спасти не удалось. Родные убеждены, что в двойной смерти виноваты медики, которые не смогли нормально обследовать девушку в первый раз, и те, которые госпитализировали ее во второй раз.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Однако медики уверяют, что во время первой госпитализации все сделали по протоколу и выписали, когда показаний для наблюдения в стационаре не осталось. А когда беременная попала в больницу во второй раз – у нее, по словам врачей, развился острый панкреатит, который предсказать и вылечить невозможно.

Кесарево сечение медики делать изначально не стали, утверждают, что хотели спасти женщину. Операцию начали делать только когда девушка перестала дышать, однако ребенок задохнулся в утробе. Родные ставят под сомнение слова медиков и планируют нести в полицию заявление.

Напомним, что врачебная халатность едва не убила ребенка.

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