"Їжа або смерть": в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

STYLER LIFE 16.08.2018 - 19:54
Колаж РБК-Україна Колаж РБК-Україна

За декілька секунд учасники гри мають знайти якусь їжу

Серед підлітків стає популярним новий флешмоб під назвою "їжа або смерть". Так, на своїй сторінці в Instagram користувач Victor Chymchynsky з Чернівецької області опублікував ролик незвичної забави.

"Просто подурачилися", - підписав автор відео.

&quot;Їжа або смерть&quot;: в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

Скріншот поста (instagram.com/victorbad7)

Двоє молодих підлітків заради забаву та хайпу в соцмережах грають в "їжа або смерть". За декілька секунд учасники гри мають знайти якусь їжу – вкрасти, відібрати в перехожих чи навіть дістати зі смітника.

У соцмережах, де користувачі поділилися даним відео, одні дописувачі хвалять постановку, а інші критикують такі дії

&quot;Їжа або смерть&quot;: в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)

&quot;Їжа або смерть&quot;: в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)

"Наше майбутнє росте, точніше - наш кінець", "Якщо хтось тебе рубане по таблу - обовязково запость свій фейс з бланшом, теж посміємось", - пишуть в мережі.

&quot;Їжа або смерть&quot;: в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)

Раніше повідомлялося, що в соціальній мережі Instagram останнім часом набирає велику популярність флешмоб під назвою "Falling Stars" ("Падаючі зірки"). Цікаво, що недивлячись на назву, до цього модного руху приєднуються не тільки селебріті, але і цілком звичайні користувачі.

Ще ми писали, що 13 - річна дівчинка вирішила зробити селфі, стоячи на краю обриву, але спіткнулася і полетіла з високого обриву в яр.

А також повідомляли про те, що батьків попередили про небезпечну розвагу українських підлітків.

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Теги:  подростки,  флеш-моб