"Їжа або смерть": в мережі набуває популярності новий флешмоб підлітків (відео)

За декілька секунд учасники гри мають знайти якусь їжу
Серед підлітків стає популярним новий флешмоб під назвою "їжа або смерть". Так, на своїй сторінці в Instagram користувач Victor Chymchynsky з Чернівецької області опублікував ролик незвичної забави.
"Просто подурачилися", - підписав автор відео.
Скріншот поста (instagram.com/victorbad7)
Двоє молодих підлітків заради забаву та хайпу в соцмережах грають в "їжа або смерть". За декілька секунд учасники гри мають знайти якусь їжу – вкрасти, відібрати в перехожих чи навіть дістати зі смітника.
У соцмережах, де користувачі поділилися даним відео, одні дописувачі хвалять постановку, а інші критикують такі дії
Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)
Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)
"Наше майбутнє росте, точніше - наш кінець", "Якщо хтось тебе рубане по таблу - обовязково запость свій фейс з бланшом, теж посміємось", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/victorbad7)
Раніше повідомлялося, що в соціальній мережі Instagram останнім часом набирає велику популярність флешмоб під назвою "Falling Stars" ("Падаючі зірки"). Цікаво, що недивлячись на назву, до цього модного руху приєднуються не тільки селебріті, але і цілком звичайні користувачі.
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