"Еда или смерть": в сети набирает популярность новый флешмоб подростков (видео)

Коллаж РБК-Украина

За несколько секунд участники игры должны найти какую-то еду

Среди подростков становится популярным новый флешмоб под названием "еда или смерть". Так, на своей странице в Instagram пользователь Victor Chymchynsky из Черновицкой области опубликовал ролик необычной забавы.

"Просто подурачилися", - подписал автор видео.

Скриншот поста (instagram.com/victorbad7)

Двое молодых подростков ради забавы и хайпа в соцсетях играют в "еда или смерть". За несколько секунд участники игры должны найти какую-то еду – украсть, отобрать у прохожих или даже достать из помойки.

Публикация вот Victor Chymchynsky (@victorbad7) 11 Авг 2018 в 9:08 PDT

В соцсетях, где пользователи поделились данным видео, одни корреспонденты хвалят постановку, а другие критикуют такие действия

Скриншот комментариев (instagram.com/victorbad7)

Скриншот комментариев (instagram.com/victorbad7)

"Наше будущее растет, точнее - наш конец", "Если кто тебя рубанет по таблу - обязательно запость свой фейс с бланшом, тоже посмеемся", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/victorbad7)

Ранее сообщалось, что в социальной сети Instagram в последнее время набирает большую популярность флешмоб под названием "Falling Stars" ("Падающие звезды"). Интересно, что несмотря на название, к этому модному движению присоединяются не только селебрити, но и вполне обычные пользователи.

Еще мы писали, что 13 - летняя девочка решила сделать селфи, стоя на краю обрыва, но споткнулась и полетела с высокого обрыва в овраг.

А также сообщали о том, что родителей предупредили о опасном развлечении украинских подростков.

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