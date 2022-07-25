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Експерти розповіли, хто може під час війни звернутися до лікаря без декларації

Хто може звернутися до лікаря без декларації (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через війну багато людей були змушені покинути свої домівки. Тому доступ до сімейного лікаря став неможливим.

Хто може звернутися до лікаря без декларації, повідомили в Національній Службі здоров'я України.

Як отримати допомогу

Зокрема, якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, то потрібно звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Фахівці зазначають, що нову декларацію для цього укладати не потрібно.

Також, якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, то медичний заклад повинен запропонувати заміну. У разі потреби ви зможете укласти нову декларацію.

Окрім того, ви можете підтримати зв'язок зі своїм лікарем дистанційно, навіть якщо ви в різних куточках країни. Телефоном чи месенджером зараз можна отримати консультацію, рецепт на "Доступні ліки" та електронне направлення.

Без направлення можна звернутись до: гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, до лікаря, у якого перебуваєте під наглядом із хронічними захворюваннями.

Яку інформацію можна отримати у контакт-центрі

Додамо, що за первинною меддопомогою можна звернутися до найближчої амбулаторії без декларації. Щоб знайти заклад, телефонуйте 16-77.

Яку інформацію нададуть фахівці:

  • Перелік безоплатних послуг за Програмою медичних гарантій;
  • Де знайти сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
  • Контакти медзакладів, які мають договір з НСЗУ на надання тієї чи іншої допомоги;
  • Які препарати включені до програми "Доступні ліки", як та де їх отримати;
  • Як та де отримати інсуліни безоплатно.

Раніше ми повідомляли, до кого звертатися під час війни за лікуванням і рецептами.

Також ми писали, що антибіотики в Україні продаватимуть за рецептом.

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