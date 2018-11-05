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В Енергоспівтоваристві повідомили, коли знизять тарифи ЖКГ в Україні

STYLERЖиття    05.11.2018 - 07:46
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Глава секретаріату Енергетичного співтовариства розповів про зниження тарифів в країні

Янез Копач, який є головою секретаріату Енергетичного співтовариства, що зниження комунальних тарифів в Україні відбудеться в 2019 році.

За його словами, з наступного року в країні повинен повноцінної заробити ринок електроенергії. На черзі та запровадження ринку природного газу.

Ці стратегічні завдання повинні бути виконані в рамках зобов'язань з імплементації європейського законодавства. Мова йде про Третьому енергетичному пакеті.

Головна мета цього документа — зменшити монополію на ринку поставок природного газу та електроенергії, шляхом створення рівноцінних конкурентних умов для всіх учасників ринку і, як результат, сприяти прозорому ціноутворенню.

Раніше ми писали, що Кабмін оцінює інвестиційний потенціал відновлюваної енергетики в 12 млрд євро.

Також повідомлялося, що у Києві з-за помилки програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій.

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