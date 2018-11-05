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В Энергосообществе сообщили, когда снизят тарифы ЖКХ в Украине

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 07:46
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава секретариата Энергетического сообщества рассказал о снижении тарифов в стране

Янез Копач, который является главой секретариата Энергетического сообщества, что снижение коммунальных тарифов в Украине произойдет в 2019 году.

По его словам, со следующего года в стране должен полноценной заработать рынок электроэнергии. На очереди и внедрение рынка природного газа.

Эти стратегические задачи должны быть выполнены в рамках обязательств по имплементации европейского законодательства. Речь идет о Третьем энергетическом пакете.

Главная цель этого документа — уменьшить монополию на рынке поставок природного газа и электроэнергии, путем создания равноценных конкурентных условий для всех участников рынка и, как результат, способствовать прозрачному ценообразованию.

Ранее мы писали, что Кабмин оценивает инвестиционный потенциал возобновляемой энергетики в 12 млрд евро.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ошибки программного обеспечения платежки за октябрь придут без субсидий.

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